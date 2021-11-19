شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 20 لاعبا و5 تغييرات فى مباريات تمهيدى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات لجميع الأندية المشاركة فى الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر هذا الموسم، يخطرها بإقامة جميع المباريات بقوائم تضم 20 لاعبا، كما سيتم السماح بإجراء 5 تغييرات فى كل مباراة لكل فريق، بداعى أن كأس مصر سيشهد مشاركة أندية الدورى الممتاز بداية من دور الـ32 للمسابقة.

يأتى قرار اتحاد الكرة رغم إعلان إقامة مباريات القسمين الثانى والثالث هذا الموسم بقوائم تضم 18 لاعبا، مع الاكتفاء بـ3 تغييرات فقط فى المباريات وإلغاء استراحة تناول المياه.

كما تم إخطار الأندية بأنه من الدور التمهيدى الأول حتى الأخير، بدون وقت إضافى، بحيث يتم اللجوء لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أيام 23 و24 و25 و29 نوفمبر الجارى موعدا لمباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر هذا الموسم.

كما تضمنت الخطابات أنه بداية من دور الـ32 لكأس مصر، سيتم تطبيق الوقت الإضافى قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وأقيمت مباريات الدور التمهيدى الأولى لبطولة كأس مصر أيام 15 و16 و17 نوفمبر الجارى.