شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يرتدى شارة قائد المنتخب فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى عمرو السولية، لاعب النادى الأهلى، شارة قيادة منتخب مصر فى بطولة كأس العرب التى تقام بقطر فى الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويرتدى عمرو السولية الشارة فى ظل غياب كل من محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى لإقامة البطولة بدون المحترفين، بجانب خروج أحمد حجازى من القائمة، وكذلك أحمد فتحى وعبد الله السعيد ومحمد الننى.

ويرسل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للفراعنة فى بطولة كأس العرب، وتضم 23 لاعبا من أصل 35 لاعبا فى القائمة المبدئية التى تم إرسالها فى أكتوبر الماضى.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة الفراعنة المبدئية لكأس العرب، وضمت كلا من: محمد بسام ومحمد أبو جبل ومحمد الشناوي ومحمد صبحي فى حراسة المرمى، والدفاع: أحمد فتوح وأيمن اشرف ومحمد حمدي وحسين السيد ومحمود الونش وياسر ابراهيم. محمود علاء وعلي جبر وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد هاني، ولاعبو الوسط: طارق حامد ومهند لاشين وحمدي فتحي وعمرو السولية ونبيل عماد دونجا ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وصلاح محسن وأحمد رفعت وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومصطفى فتحي، والمهاجمون: محمد شريف وأحمد سمير وحسام حسن.

ويستهل المنتخب الوطنى، الذي يقودة كيروش، مشواره في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان.