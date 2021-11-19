شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على المصرى 2/0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والمصرى المقامة على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام بتقدم الفريق السماوي بهدفين نظيفين، تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز فى الدقيقة 20، قبل أن يضيف وليد الكرتي الهدف الثاني.

بدأ اللقاء بضغط هجومي للنادي المصري أصحاب الأرض، وفي الدقيقة الثانية من عمر الشوط كاد محمد جريندو ينفرد بمرمى المهدى سليمان لولا براعة مدافعي بيراميدز.

وجاء رد بيراميدز سريعاً عن طريق محمود وادي ومحمد حمدي، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى النادي المصري.

وفي الدقيقة 16 نجح حسن علي لاعب المصري في الحصول على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، بعدما تجاوز أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز بمهارته، وتصدى المهدي سليمان بعدها لرأسية قوية من عمرو مرعي لاعب الفريق البورسعيدي.

وفي الدقيقة 20 نجح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في تسديد كرة قوية من خارج منطقة جزاء المصري، سكنت شباك أحمد مسعود لتعلن تقدم بيراميدز بهدف نظيف.

أضاف وليد الكرتي لاعب بيراميدز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية مميزة من محمد حمدي ليؤكد تقدم بيراميدز 2/0.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47 بتقدم بيراميدز بهدفين نظيفين.

وكان بيراميدز قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد منصور - أحمد توفيق - عمر جابر - محمود صابر - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي

فيما بدأ المصري اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد مسعود، أحمد علاء، عمرو موسى، علاء عطا، حسن علي، إيزي إيميكا، فريد شوقي، محمد جريندو، عمرو مرعي، محمد عنتر، أوستن أموتو.