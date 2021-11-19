شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل النصاب القانونى لإنتخابات اختيار مجلس إدارة جديد يدير إتحاد الكرة الطائرة لمدة 4 سنوات قادمة بعد تأجيلها من يوم 5 نوفمبر الحالى لتعقد اليوم ، وذلك بحضور 45 من أصل 47 لهم حق الحضور .

وتشهد انتخابات الكرة الطائرة المحدد لها اليوم الجمعة خروج الثنائى منير عطية المرشح المستقل على العضوية و معه أيمن عبد الرحيم مرشح قائمة شريف الشمرلى من السباق الانتخابى بعد الاعتذار لظروف خاصة .

و يتنافس فى هذه الانتخابات كلا من :

على مقعد الرئيس

١- شريف الشمرلي

٢- ياسر قمر

على مقعد نائب الرئيس

٢- هناء حمزة

٣- أحمد عبد الدايم

على مقعد أمين الصندق

١- هويدا مندي

٢- عمرو مخلوف

على مقعد العضوية

وائل قنديل

تامر بيبرس

أحمد الشموتي

محمد فرج

يوسف حسن

حاتم شعلان

شوكت صابر

أحمد الشناوي

محمود الفقي

عمرو طه

خالد أبو المعاطي

عايدة إسماعيل