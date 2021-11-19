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اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - اكتمل النصاب القانونى لإنتخابات اختيار مجلس إدارة جديد يدير إتحاد الكرة الطائرة لمدة 4 سنوات قادمة بعد تأجيلها من يوم 5 نوفمبر الحالى لتعقد اليوم ، وذلك بحضور 45 من أصل 47 لهم حق الحضور . 

 

وتشهد  انتخابات الكرة الطائرة المحدد لها اليوم الجمعة خروج الثنائى منير عطية المرشح المستقل على العضوية و معه أيمن عبد الرحيم مرشح قائمة شريف الشمرلى من السباق الانتخابى بعد الاعتذار لظروف خاصة .

 

و يتنافس فى هذه الانتخابات كلا من :

 

على مقعد الرئيس

 

 

١- شريف الشمرلي

٢- ياسر قمر

 

على مقعد نائب الرئيس 

 

٢- هناء حمزة

٣- أحمد عبد الدايم

 

على مقعد أمين الصندق

 

 

١- هويدا مندي

٢- عمرو مخلوف

 

على مقعد العضوية 

 

وائل قنديل

تامر بيبرس

أحمد الشموتي

محمد فرج

يوسف حسن

حاتم شعلان

شوكت صابر

أحمد الشناوي

محمود الفقي

عمرو طه

خالد أبو المعاطي 

عايدة إسماعيل

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