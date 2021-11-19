شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اكتمل النصاب القانونى لإنتخابات اختيار مجلس إدارة جديد يدير إتحاد الكرة الطائرة لمدة 4 سنوات قادمة بعد تأجيلها من يوم 5 نوفمبر الحالى لتعقد اليوم ، وذلك بحضور 45 من أصل 47 لهم حق الحضور .
وتشهد انتخابات الكرة الطائرة المحدد لها اليوم الجمعة خروج الثنائى منير عطية المرشح المستقل على العضوية و معه أيمن عبد الرحيم مرشح قائمة شريف الشمرلى من السباق الانتخابى بعد الاعتذار لظروف خاصة .
و يتنافس فى هذه الانتخابات كلا من :
على مقعد الرئيس
١- شريف الشمرلي
٢- ياسر قمر
على مقعد نائب الرئيس
٢- هناء حمزة
٣- أحمد عبد الدايم
على مقعد أمين الصندق
١- هويدا مندي
٢- عمرو مخلوف
على مقعد العضوية
وائل قنديل
تامر بيبرس
أحمد الشموتي
محمد فرج
يوسف حسن
حاتم شعلان
شوكت صابر
أحمد الشناوي
محمود الفقي
عمرو طه
خالد أبو المعاطي
عايدة إسماعيل