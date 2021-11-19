شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر رئيساً لاتحاد الطائرة.. وهناء حمزة نائباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح ياسر قمر فى رئاسة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت ظهر اليوم، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس، وعمرو مخلوف نائبا للصندوق.

وتشهد مقاعد العضوية إعادة بسب عدم تحقيق أى من الأعضاء العدد الكافى للنجاح.

واكتمل النصاب القانونى لانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير إتحاد الكرة الطائرة لمدة 4 سنوات قادمة بعد تأجيلها من يوم 5 نوفمبر الحالى لتعقد اليوم ، وذلك بحضور 45 من أصل 47 لهم حق الحضور .



انتخابات اتحاد الطائرة



انتخابات الطايرة



هناء حمزة

وشهدت انتخابات الكرة الطائرة التي اقيمت اليوم الجمعة خروج الثنائى منير عطية المرشح المستقل على العضوية و معه أيمن عبد الرحيم مرشح قائمة شريف الشمرلى من السباق الانتخابى بعد الاعتذار لظروف خاصة .

و تنافس فى هذه الانتخابات كلا من :

على مقعد الرئيس

١- شريف الشمرلي

٢- ياسر قمر

على مقعد نائب الرئيس

٢- هناء حمزة

٣- أحمد عبد الدايم

على مقعد أمين الصندق

١- هويدا مندي

٢- عمرو مخلوف

على مقعد العضوية

وائل قنديل

تامر بيبرس

أحمد الشموتي

محمد فرج

يوسف حسن

حاتم شعلان

شوكت صابر

أحمد الشناوي

محمود الفقي

عمرو طه

خالد أبو المعاطي

عايدة إسماعيل