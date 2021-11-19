مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، والمقامة على ستاد الإسماعيلية.

ودفع كارتيرون بمحمد عواد أساسيا في حراسة المرمى، فيما دفع بعبدالله جمعة في مركز الظهير الأيمن، وأبقى حمزة المثلوثي على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور - طارق حامد

وسط الهجوم: أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد.