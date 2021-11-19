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الإسماعيلي يُهاجم الزمالك بـ "نجيب" و "شيلونجو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الأرجنتيني بصفوف الإسماعيلي، خوان بروان، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي

خط الوسط: عماد حمدي – أحمد مصطفى – محمد عادل – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: شكري نجيب – بنسون شيلونجو.

ويدخل الإسماعيلي المباراة في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري بدون أي نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز 7 برصيد 6 نقاط.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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