بمشاركة الزمالك.. مصر تستضيف كأس العالم للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة حصول مصر على شرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022 والتي تقام لأول مرة في قارة إفريقيا.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" خطابًا للاتحاد المصري يعلن فيه عن اختيار مصر لاستضافة بطولة كأس العالم التي يشارك فيها نادي الزمالك بطل قارة إفريقيا والمتوج ببطولة إفريقيا للأندية BAL.

وأشار الاتحاد الدولي في بيانه اليوم الجمعة أن بطولة كأس العالم للأندية لتي بدأت منذ 56 عامًا تشهد مرحلة فارقة في تاريخها حيث ستقام في فبراير القادم لأول مرة في قارة إفريقيا.

وستنطلق المسابقة يوم 11 فبراير في صالة الدكتور حسن مصطفى بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

وكان وفد من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" في سبتمبر الماضي قد قام بزيارة مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى المقرر أن يستضيف البطولة بجانب الفنادق المرشحة لاستضافة الفرق المشاركة وكبار الزوار المقرر مشاركتهم في المسابقة.

يذكر أن الزمالك تُوج بطلا لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة التي أقيمت في رواندا برعاية الـNBA خلال شهر مايو الماضي للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز بالبطولة للمرة الأولى قبل 29 عاما.