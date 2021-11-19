بالفيديو.. صلاح يتحدث عن وجهته بعد ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بأنه ما زال لا يعرف وجهته المقبلة بعد الريدز، مشيرا إلى أنه يصب كامل تركيزه مع فريقه الحالي.

وفاجئ محمد صلاح إحدى المدارس المصرية باعتباره سفيرا لإحدى مبادرات الأمم المتحدى لشؤون اللاجئين، ليرحب به الطلاب من مختلف الجنسيات بحماس كبير.

وطرح أحد الطلاب سؤالا على قائد منتخب مصر بشأن مستقبله قائلا: "أين تريد أن تذهب بعد ليفربول؟"، ليرد صلاح ضاحكا: "هل تعمل صحفياً؟".

وأضاف نجم ليفربول: "ما زلت لا أعرف، أنا حاليًا أركز مع الفريق وأنا سعيد هنا، وأنا أركز على مساعدة المنتخب في تصفيات كأس العالم، هذا هو الأهم حاليا".

يُذكر أن تعاقد صاحب الـ29 عاما مع ليفربول ينتهي في صيف 2023، ويستعد هداف الدوري الإنجليزي حاليا لمواجهة آرسنال غدا الأحد في الجولة الـ12 لبريميرليج.