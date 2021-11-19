خاص- كاف يعلن موعد قرعة تصفيات النهائية المؤهلة للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اجتماعًا يوم الخميس القادم قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بـ24 ساعة وذلك لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالميزانية والبنية التحتية للملاعب وتعديل مواعيد عدد من البطولات في أجندة المسابقات الإفريقية للأندية قبل عرضها علي الجمعية العمومية المقرر اجتماعها يوم 26 نوفمبر الجاري.

وعلم يلا كورة من مصدر خاص في الكاف أن اجتماع المكتب التنفيذي الخميس القادم سوف يشهد أيضًا الإعلان عن الموعد الرسمي لإجراء مراسم قرعة الدور الفاصل للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث هناك اقتراح علي إجراء القرعة علي هامش نهائي كأس فيفا للعرب يوم 18 ديسمبر المقبل في ظل حضور قيادات ومسئولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم وقيادات ومسئولين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

كانت الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 قد اختتمت يوم الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن تلتقي الفرق العشرة المؤهلة للمباريات الفاصلة مرة أخرى في شهر مارس 2022 .

ومن المقرر أيضًا الإعلان عن مواعيد المباريات الفاصلة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم فيفا 2022 في نهاية اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقرر عقده الخميس القادم بالقاهرة، وسيتم توزيع الفرق حسب تصنيف الفيفا الذي سيصدر يوم 25 نوفمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن المنتخبات المتأهلة للمرحلة الأخيرة والفاصلة هي: السنغال والمغرب ومالي ومصر والكونغو الديمقراطية وغانا ونيجيريا والجزائر وتونس والكاميرون، وسوف تلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب في مارس والمنتخبات 5 الفائزة هي التي ستمثل قارة إفريقيا في كأس العالم في 2022.