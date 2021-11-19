بدعم وزارة الرياضة.. انطلاق إشارة البدء لمسابقات الرجل الحديدي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أطلق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في صباح اليوم الجمعة الموافق 19 من نوفمبر إشارة البدء لمسابقات الرجل الحديدي (IRON MAN) في تمام الساعة السادسة صباحاً بمنتجع سهل حشيش الغردقة.

بحضور الأستاذ فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، والأستاذ ممدوح خليفه علي مدير الإدارة العامة للرياضة.

وذكر مدير الإدارة العامة للرياضة بأن البطولة عالمية فى نسختها الأولى والتى تقام بمنتجع سهل حشيش الغردقة في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الحالي، والتي شارك فيها ما يقرب من ثلاثة آلاف مشارك من جنسيات مختلفة.

وأوضح عبد المقصود أن البطولة من أقوى البطولات العالمية والتى تشهد منافسات ثلاثية في السباحة لمسافة 1.9 كم، وركوب دراجات هوائية لمسافة 90.1 كم، والجرى لمسافة 21.1 كم.

وأضاف أن البطولة مقامة بدعم من وزارة الشباب والرياضة، كما أعرب عن سعادته بعقد الحدث العالمى بمصر لأول مرة، واستضافة أبطال دوليين من مختلف الدول.