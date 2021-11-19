آرتيتا يتحدث عن مواجهة ليفربول في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

شدد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي على لاعبيه أدراك أهمية مواجهة "جانرز" لنظيره ليفربول على ستاد أنفيلد.

ويحل آرسنال ضيفًا على ليفربول غدًا السبت في تمام الساعة 7.30، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنه اختبار.. اللعب في استاد أنفيلد شيء رائع، عليك أن تقدم أفضل أداء وأن ترفع مستواك لأعلى درجة.. معنويا وبدنيا وفنيا وخططيا وإلا انكشفت نقاط ضعفك".

وأضاف أرتيتا "اللعب في أنفيلد دائما يشكل اختبارا، ويجب الظهور بأعلى مستوى أمام ليفربول، للحفاظ على حماسنا واستمرار تحقيق النتائج الجيدة".

وأشار المدير الفني لآرسنال إلى أنه سيتم تقييم حالة توماس بارتي وبيير إيمريك أوباميانج لاعبي الفريق قبل المباراة واتخاذ قرار في إمكانية مشاركتها أمام ليفربول بناء على ذلك.

والجدير بالذكر أن آرسنال لم يحقق الفوز في أي مباراة في الدوري في ملعب أنفيلد منذ 2012 عندما كان أرتيتا لا يزال لاعبا في صفوفه.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20، بعد البداية الصعبة للفريق وتلقيه 3 هزائم، ليحافظ على سلسلة اللاهزيمة منذ 8 مباريات في بريميرليج، بينما يأتي ليفربول في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.