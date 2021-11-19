بث مباشر الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب، في الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الجمعة 19-11-2021.

يستأنف النادي الاهلي منافسات الدوري المصري الممتاز بعد غياب دام لأسبوعين بسبب التوقف الدولي، حين يستقبل فريق المقاولون العرب على ملعب استاد السلام بالجولة الرابعة.

اكتسح الاهلي غريمه التقليدي «الزمالك» بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الماضية في القمة 122 بالمسابقة المحلية والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وسيدخل مدرب المارد الأحمر بيتسو موسيماني لقاء المقاولون العرب بصفوفٍ مكتملة، وعينه على مواصلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز الرابع تواليًا في رحلة البحث عن استعادة اللقب.

في المقابل، وقع المقاولون العرب في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام طلائع الجيش بعدما فاز في مباراة وخسر في مثلها ببداية مشواره في دوري We المصري تحت قيادة المدرب الشاب عماد النحاس.

وسيبحث ذئاب الجبل عن تحقيق الفوز الثاني هذا الموسم لتعديل المسار والارتقاء إلى مركز متقدم، حتى لا يتكرر ما حدث في النسخة الماضية من المسابقة المحلية حينما ظل يعاني في منطقة الهبوط لوقتٍ طويل.

ويحتل الاهلي صدارة ترتيب الدوري المصري 2021/2022 بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وبفارق الاهداف عن بيراميدز، حيث سجل 10 اهداف، واهتزت شباكه 3 مرات، في حين يتواجد المقاولون العرب في المرتبة العاشرة برصيد 4 نقاط.

الجدير بالذكر أن آخر 18 مباراة جمعت الفريقين في الدوري الممتاز، لم تشهد أي تعادل، فمنذ موسم 2010/2011، تمكن الاهلي من تحقيق الفوز 15 مرة، مقابل 3 انتصارات للمقاولون العرب.

يدير مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم، الحكم الدولي المصري «أحمد الغندور»، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية..

وينقل بث مباشر الاهلي والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورتس 2، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861 عمودي، بمعامل ترميز 27500، وتصحيح خطأ 6/5، بصوت المعلق الرياضي المصري «محمد الكواليني».