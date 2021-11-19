بث مباشر الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي، في الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز 2021/2022، ضمن مباريات اليوم 19-11-2021.

سيبحث الزمالك عن العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز عندما يحل ضيفًا على الاسماعيلي في المباراة الأولى للفريقين بعد التوقف الدولي، والتي ستقام على استاد الاسماعيلية.

وتعرض الزمالك للهزيمة الأولى هذا الموسم أمام غريمه التقليدي الاهلي بالجولة الماضية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في القمة رقم 122 بالمسابقة المحلية والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وسيراهن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على المتوهج أحمد سيد زيزو بالإضافة إلى مصطفى فتحي من أجل العودة بالثلاث نقاط من الاسماعيلية، بينما تترقب جماهير القلعة البيضاء عودة أشرف بن شرقي لمستواه المعهود.

من جهته، سيخوض الاسماعيلي اختباره الأول بقيادة المدرب الجديد، الأرجنتيني «خوان براون»، الذي ينتظره مهمة صعبة وثقيلة جدًا، بعدما تلقى برازيل العرب 3 هزائم متتالية كأسوأ بداية في تاريخه بالدوري المصري الممتاز.

وخاض الاسماعيلي أول 3 مباريات من دون مدربه «طلعت يوسف» بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، وقاد الفريق جهازه المعاون الذي لم يحقق ما كان يتمناه المدرب المصري، لتتم إقالته من قبل مجلس الإدارة الجديد بقيادة يحيى الكومي.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، وسجل لاعبوه 7 اهداف، واهتزت شباكه 5 مرات، في حين يتذيل الاسماعيلي الترتيب من دون نقاط، وتلقت شباكه 7 اهداف، وسجل هدف وحيد.

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز في آخر 8 مباريات جمعته بفريق الاسماعيلي في جميع المسابقات (6 مباريات في الدوري المصري الممتاز، ومباراتين بمسابقة كأس مصر).

ويدير مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم، الحكم الدولي المصري «محمود البنا»، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الزمالك والاسماعيلي على قناة أون تايم سبورتس 1، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861 عمودي، بمعامل ترميز 27500، وتصحيح خطأ 6/5، بصوت المعلق الرياضي المصري «حاتم بطيشة».