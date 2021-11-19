القنوات الناقلة لبث مباراة الترجي واتحاد تطاوين في الدوري التونسي .. اليوم الجمعة

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة الترجي واتحاد تطاوين في الجولة السادسة بالدوري التونسي 2021/2022 «الرابطة التونسية المحترفة الأولى»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 19-11-2021.

يتقابل الترجي مع مستضيفه اتحاد تطاوين على ملعب نجيب الخطاب بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري التونسي سعيًا وراء الارتقاء إلى صدارة الترتيب.

وخاض الترجي 4 مباريات حتى الآن في البطولة المحلية، فاز على الصفاقسي، والبنزرتي، ومؤخرًا نادي حمام الأنف، بينما تعادل مرة واحدة أمام اتحاد بن قردان، في حين يمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى ضد أمل حمام سوسة.

موعد مباراة الترجي واتحاد تطاوين

تنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي واتحاد تطاوين

تنقل مباشرةَ مباراة الترجي واتحاد تطاوين عبر قناة حنبعل، التي حصلت على حقوق نقل مباريات الدوري التونسي لموسم 2021-2022.

ويحتل الترجي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى بالدوري التونسي، وفي رصيده 10 نقاط، وبفارق الاهداف عن النادي البنزرتي والصفاقسي اللذان يتواجدان في الصدارة بنفس الرصيد ولكن من 6 مباريات.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة الترجي واتحاد تطاوين الآن اضغط هنا

من جهته، تراجع اتحاد تطاوين من الصدارة إلى المركز الرابع، وذلك بعدما خسر في آخر مباراتين أمام الصفاقسي واتحاد بن قردان بالجولة الرابعة والخامسة على الترتيب، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط.

ويأمل اتحاد تطاوين الخروج بنتيجة إيجابية من أمام الترجي لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية تساعدهم على تعديل مسار الفريق في الجولات المقبلة أملًا في حجز مقعد ضمن مجموعة التتويج التي يتأهل إليها أصحاب أول 3 مراكز بجدول الترتيب.