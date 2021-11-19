بث مباشر وفاق سطيف ومولودية وهران في الدوري الجزائري رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة وفاق سطيف ومولودية وهران في الدوري الجزائري «الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 19-11-2021.

يستقبل مولودية وهران نظيره وفاق سطيف على ملعب احمد زبانة، في مباراة قوية سيسعى فيها الفريقين إلى العودة لسكة الانتصارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة بـ الدوري الجزائري 2021/2022.

ووقع وفاق سطيف في التعادل الثاني له هذا الموسم بالجولة الماضية مع جمعية أولمبي الشلف، بعدما تعادل أمام شبيبة القبائل في الجولة الأولى، بينما جاء الانتصار الوحيد على حساب هلال شلغوم العيد.

في حين تلقى مولودية وهران الهزيمة الثانية على التوالي أمام أولمبي المدية بعد خسارته ضد نادي بارادو، أما فوزه الوحيد كان حققه على النادي الرياضي القسنطيني في الجولة الافتتاحية.

ويتواجد وفاق سطيف في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 5 نقاط ويفصله 4 نقاط عن المتصدر بالعلامة الكاملة «اتحاد بسكرة»، في المقابل، يقبع مولودية وهران في المركز 12 وفي رصيده 3 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة وفاق سطيف ومولودية وهران، في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت الجزائر، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر وفاق سطيف وأولمبي الشلف على قناة الجزائرية الرابعة، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11679 أفقي، بمعدل تصحيح 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.