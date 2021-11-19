بث مباشر الترجي واتحاد تطاوين في الدوري التونسي رابط يلا شوت

يقدم لكم الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الترجي واتحاد تطاوين، في الجولة السادسة بالدوري التونسي 2021/2022 «الرابطة التونسية المحترفة الأولى»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 19-11-2021.

يتقابل الترجي مع مستضيفه اتحاد تطاوين على ملعب نجيب الخطاب بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري التونسي سعيًا وراء الارتقاء إلى صدارة الترتيب.

وخاض الترجي 4 مباريات حتى الآن في البطولة المحلية، فاز على الصفاقسي، والبنزرتي، ومؤخرًا نادي حمام الأنف، بينما تعادل مرة واحدة أمام اتحاد بن قردان، في حين يمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى ضد أمل حمام سوسة.

ويحتل الترجي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى بالدوري التونسي، وفي رصيده 10 نقاط، وبفارق الاهداف عن النادي البنزرتي والصفاقسي اللذان يتواجدان في الصدارة بنفس الرصيد ولكن من 6 مباريات.

من جهته، تراجع اتحاد تطاوين من الصدارة إلى المركز الرابع، وذلك بعدما خسر في آخر مباراتين أمام الصفاقسي واتحاد بن قردان بالجولة الرابعة والخامسة على الترتيب، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط.

ويأمل اتحاد تطاوين الخروج بنتيجة إيجابية من أمام الترجي لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية تساعدهم على تعديل مسار الفريق في الجولات المقبلة أملًا في حجز مقعد ضمن مجموعة التتويج التي يتأهل إليها أصحاب أول 3 مراكز بجدول الترتيب.

تنطلق صافرة بداية الترجي واتحاد تطاوين في تمام الساعة 14:00 بتوقيت تونس، 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الترجي واتحاد تطاوين على القناة الرسمية لفريق اتحاد تطاوين بموقع الفيديوهات المرئية والصوتية «يوتيوب»، كما ينقل على الإذاعة الوطنية التونسية.