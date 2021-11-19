الامارات | رسالة مؤثرة تتسبب في بكاء نجم الأهلي المصري على الهواء مباشرة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة تتسبب في بكاء نجم الأهلي المصري على الهواء مباشرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي بعد تلقيه رسالة مؤثرة من زميله السابق في الفريق مؤمن زكريا المصاب بمرض نادر منذ 2019 حرمه لعب كرة القدم وتسبب لاحقاً في ضمور عضلاته وأثر في قدرته على الوقوف والمشي وجميع حواسه حتى النطق.

وحاول غالي التماسك على الهواء مباشرة أثناء حلوله ضيفاً على برنامج تلفزيوني يقدمه لاعب الأهلي السابق أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس المصرية، عندما تلقى رسالة دعم له من مؤمن زكريا في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي.

وقال غالي باكياً: "أعرف مؤمن منذ كنا صغار، وتعرض لمحنة صعبة جدا لن يحملها إي كان، ادعمه دائما وأتمنى له الشفاء.. كان (مؤمن) أول من دعمني حين أعلنت ترشحي لعضوية مجلس إدارة الأهلي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تأثر حسام غالي برسالة مؤمن زكريا على نطاق واسع، متمنين الشفاء للنجم الكبير.

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