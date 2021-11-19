شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكوالينى معلقاً على مباراة الأهلى والمقاولون العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، نظيره المقاولون العرب باستاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب

تقام مباراة الاهلى والمقاولون العرب فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى، فيما يحاول ذئاب الجبل العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمقاولون العرب اليوم، الجمعة، من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

محمد الكوالينى معلقاً لمباراة الأهلى والمقاولون

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمقاولون العرب يسبقها الاستوديو التحليلي بقيادة تامر صقر وضيوف الاستوديو طه إسماعيل، وفاروق جعفر، ومحمد فضل، وليد صلاح الدين، والفقرة التحكيمية مع سمير عثمان، وتعليق محمد الكواليني.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاث مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلها.

ترتيب الأهلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري