شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعتمد فوز سعيد إسماعيل رئيسا لنادى الغابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية نتيجة انتخابات نادى الغابة التى أسفرت عن فوز المهندس سعيد إسماعيل برئاسة النادى، بعدما أرسلت اللجنة الخطاب للنادى تمهيدا للممارسة مهام عملهم.

فاز في منصب النائب حاتم علم الدين الحداد ومنصب أمين الصندوق محمد محسن عبد القادر وفى العضوية نجح كل من داليا عوض ومحمود حسن ونبيل الحضرى وعلي الزند والدكتورة رانيا حلمي.

جدير بالذكر أن انتخابات نادى الغابة شهدت حضورا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية وفي مقدمتهم أسامة أبو زيد رئيس نادى الشمس.