شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم بطيشة معلقاً على مباراة الإسماعيلى والزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نظيره الإسماعيلى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويفتش الفارس الأبيض عن العودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الاهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولى فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الجمعة، وشدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على للاعبيه بأن مواجهة الإسماعيلي ليست سهلة ودائما حافلة بالندية والأداء المميز بين لاعبي الفريقين، موضحا أن الأبيض يملك الدوافع لتحقيق الفوز لنسيان أحزان القمة واسترداد فرص الحفاظ على اللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاسماعيلى والزمالك اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

حاتم بطيشة معلقاً على كلاسيكو الإسماعيلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس كلاسيكو الاسماعيلى والزمالك ويسبقه الاستوديو التحليلي بقيادة سيف زاهر وضيوف الاستوديو أحمد حسن، وحازم إمام، وحسني عبدربه، والفقرة التحكيمية مع أحمد الشناوي، وتعليق حاتم بطيشة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يقبع الاسماعيلى بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث بالمسابقة وتلقت شباكه سبعة أهداف وسجل هدف وحيد.

ترتيب الزمالك والاسماعيلى فى جدول الدوري