عمرو موسى يدلى بصوته فى انتخابات الجزيرة. .وأول ظهور لمصطفى فهمى بعد الطلاق

بدأت عملية التسجيل والتصويت فى الجمعية العمومية لانتخابات نادى الجزيرة والتى يتنافس فيها على الرئاسة الثنائي عمرو جزارين وشريف سيف النصر. وتشهد عملية التصويت والتسجيل إقبال كثيف كن أعضاء الجمعية العمومية فى الساعة الأولى والتى بدأت فى التاسعة صباحا. وتتكون العمومية من 37261 ألف عضو لهم حق الحضور والتصويت.

وتقدم على مقعد الرئاسة الثنائى المهندس عمرو جزارين رئيس النادى الحالى والمهندس شريف سيف النصر نائب رئيس النادى السابق، أما على منصب النائب فقد تقدم ثلاثة مرشحين المهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس النادى الأسبق، والدكتور على قناوى والدكتور فتحى خضير، فيما ترشح على مقعد أمانة الصندوق كل من رؤف نور أمين الصندوق السابق، وأحمد المهيلمى أمين الصندوق الحالى.

بينما ترشح 16 عضوا على مقاعد العضوية فوق السن وهم: حسن الشافعى وبدوى خليفة وأحمد صبحى وطارق عشماوى ومحمد أبو الدهب، ونازك الألفى وعلى شعبان ومحمد جوهر ومحمد عادل سرى وجيلان غنيم، وسلوى عبد الفتاح، ومحمد حسين وشريفة أبوالفتوح وعلى أنسي ومصطفى طلعت ونيفين الطاهرى، أما مقعدا العضوية تحت السن فقد ترشح عليهما 6 أعضاء وهم: ميدو أباظة وعمر عصام وعادل العدوي وهادي باشا، وسلمى ياسر الفرنواني ويوسف محيى الدين.