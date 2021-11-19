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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يدلى بصوته فى انتخابات الجزيرة. .وأول ظهور لمصطفى فهمى بعد الطلاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدلى عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، بصوته فى انتخابات نادى الجزيرة التى تجرى اليوم لانتخاب مجلس إدارة جديد.
كما ظهر الفنان الكبير مصطفى فهمى يدلى بصوته أيضا، وخطف الأنظار داخل الخيمة الانتخابية والتف حوله الأعضاء لالتقاط الصور التجارية والسيلفى أيضا، خاصة بعد خلافه مع طليقته فاتن موسى، بعد فترة زواج امتدت لـ6 سنوات، وإعلانه انفصاله عن زوجته وطلاقها غيابيًا.
جانب من التصويت
عمرو موسى
مصطفى فهمي
وتقدم على مقعد الرئاسة الثنائى المهندس عمرو جزارين رئيس النادى الحالى والمهندس شريف سيف النصر نائب رئيس النادى السابق، أما على منصب النائب فقد تقدم ثلاثة مرشحين المهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس النادى الأسبق، والدكتور على قناوى والدكتور فتحى خضير، فيما ترشح على مقعد أمانة الصندوق كل من رؤف نور أمين الصندوق السابق، وأحمد المهيلمى أمين الصندوق الحالى.
بينما ترشح 16 عضوا على مقاعد العضوية فوق السن وهم: حسن الشافعى وبدوى خليفة وأحمد صبحى وطارق عشماوى ومحمد أبو الدهب، ونازك الألفى وعلى شعبان ومحمد جوهر ومحمد عادل سرى وجيلان غنيم، وسلوى عبد الفتاح، ومحمد حسين وشريفة أبوالفتوح وعلى أنسي ومصطفى طلعت ونيفين الطاهرى، أما مقعدا العضوية تحت السن فقد ترشح عليهما 6 أعضاء وهم: ميدو أباظة وعمر عصام وعادل العدوي وهادي باشا، وسلمى ياسر الفرنواني ويوسف محيى الدين.