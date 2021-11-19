شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بيراميدز والمصرى فى الجولة الرابعة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة النادي المصري في الجولة الرابعة للدوري باستاد برج العرب.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد منصور - أحمد توفيق - عمر جابر - محمود صابر - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي

وخرج من القائمة، عبد الرحمن أيمن وعبد الله مجدي

كما أعلن معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل الفريق البورسعيدي والذي جاء كالتالي: أحمد مسعود، أحمد علاء، عمرو موسى، علاء عطا، حسن علي، إيزي إيميكا، فريد شوقي، محمد جريندو، عمرو مرعي، محمد عنتر، أوستن أموتو.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فيهم جميعاً وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه مثلهم ، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويبحث المصري عن أول انتصار مع مدربه التونسي معين الشعباني الذي حصد 3 تعادلات ولكن الأزمات تحاصر الفريق البورسعيدي، خصوصا مع اقتراب رحيل مجلس إدارته برئاسة سمير حلبية ووجود مشاكل مالية بالجملة وعدم صرف مستحقات لاعبيه.