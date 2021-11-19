شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة محمود لاعبة الملاكمة: بحب الزعيم وحماقى.. ولو حد عاكسنى هضربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى حبيبة محمود جاد لاعبة الملاكمة بالمشروع القومى للموهوبين البطل الأولمبى ، والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضا من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

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ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مكرونة بالوايت سوس.

من نجمك المفضل؟



من مطربك المفضل؟ عادل إماممن مطربك المفضل؟

حماقى

لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

حكم ملاكمة

لما تتعاكسى فى الشارع.. إيه بيكون رد فعلك ؟

لو المعاكسة تقيلة ممكن اضربه.. وعملتها قبل كده.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

ياسمين عبد العزيز

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

أهم حاجة يكون إنسان كويس

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض طبعا حتى لو هيكون فيها انفصال











