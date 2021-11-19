شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يستعين بكلمات أغنية ويجز "كيفى كده" لاستعادة ذكريات الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وائل رياض شيتوس، مدرب المنتخب الأولمبي، متابعيه وجمهوره بصورة من دولاب الذكريات لفترة طفولته يظهر فيها بعمر لا يتخطي عدة أشهر، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليستعين بكلمات أغنية ويجز الأخيرة "كيفي كدة"، قائلاً "باجي وفى أيدي الرضعة علشان أغدي النونه"، وسرعان ما حظيت الصورة على تفاعل كبير من قبل متابعيه وجمهوره، حيث يشتهر شيتوس بمشاركة صور الذكريات من حين لآخر.

وكشف شيتوس، فى تصريحات الثلاثاء الماضي، أن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة شوقي غريب قام بتقسيم لاعبي المنتخب الأولمبي على ثلاث مجموعات، من أجل متابعة كل اللاعبين على كثب وتقييم مستواهم بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولية من 8 إلى 16 نوفمبر الجاري.

وأضاف شيتوس، إن المرحلة الأولى كانت خلال الفترة من 8 الى 13 نوفمبر وهي الفترة الخاصة باللاعبين الذين يلعبون مع اندية الدوري الممتاز أو يندربون بشكل مستمر مع فرقهم ويتواجدون في قوائم المباريات.

أكمل أن المرحلة الثانية مجموعة اخرى من الدرجة الثانية والذي يضم منجم من اللاعبين فى مختلف أندية المظاليم مثل حرس الحدود والنصر وغيرهم من الأندية، بينما المرحلة الثالثة لاعبى دورى الجمهورية مواليد 2001.

وعن عمر مرموش أكد شيتوس أنه تواجد لفترات طويلة مع المنتخب الأولمبى وكان يلعب في مركزه في ذلك التوقيت رمضان صبحي وطاهر طاهر وكرة القدم فترات للاعب الكرة بمعنى أنه قد يتألق لاعب في فترة ولا يتألق في فترة أخرى، وكان يؤدي معنا بشكل جيد ولكنه لم يكن متوهجا كما حدث مع فريقه شتوتجارت عندما حصل على أفضل لاعب صاعد في ألمانيا وتم اختياره بعدها للمنتخب الأول.