شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتواجد أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي فى براغ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد أمير توفيق، مدير تعاقدات الأهلى، إلى القاهرة رغم انتهاء رحلته للإمارات لترتيب إقامة الفريق الأحمر قبل فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامته هناك خلال الفترة المقبلة، وسافر أمير توفيق إلى براغ عاصمة التشيك خلال الساعات الماضية فى رحلة عمل هامة.

وكشف مصدر لليوم السابع أن أمير توفيق سافر إلى التشيك برفقة بروكيتش مدير قطاع الناشئين بالأهلى لعقد جلسات مع عدة أندية هناك، لبحث سبل التعاون بينهما خاصة فى ملف تسويق عدد من لاعبى شباب الأهلى هناك، ويرغب مسئولو الأهلى تحقيق أكبر استفادة من قطاع الناشئين والحصول على عوائد مادية من إعارة هؤلاء اللاعبين، بالإضافة لإكسابهم مزيداً من الخبرات قبل العودة مجدداً للأهلى، وهو ما حدث مع أكثر من لاعب منهم أحمد عبد القادر.

ويواجه فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره المقاولون العرب باستاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز، ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدورى قبل فترة التوقف الدولى، فيما يفتش ذئاب الجبل عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاثة مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر مثله وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلها.