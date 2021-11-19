شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة محمود البنا فى 24 مباراة قبل مواجهة الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويفتش الفارس الأبيض عن العودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولى، فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

اسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة للحكم الدولي محمود البنا، إدارة مباراة الإسماعيلي والزمالك ويعاونه كل من سامي هلهل وشريف عبدالله حكام مساعدين، فيما يتواجد أحمد حمدي حكما رابعا، ويتولى غرفة تقنية الفيديو الحكم طارق مجدي ويعاونه حسني سلطان.

وأدار محمود البنا للدراويش 24 مباراة حيث فاز الفريق في 7 وتعادل 11 وخسر 6، وله 27 هدفًا وعليه 26 هدفًا وكلين شيت 7 لقاءات.

وفى بطولة الدورى العام ..

* يوم 23 يونيو 2013 ” موسم ملغى ” خسر من الزمالك 1 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( أحمد خيرى )

* يوم 14 يونيو 2014 تعادل مع بتروجيت 1 / 1 بالسويس ( حسنى عبد ربه / شوقى السعيد فى مرماه )

* يوم 22 نوفمبر 2014 تعادل مع الاتحاد 1 / 1 بالإسكندرية ( جون آنطوى )

* يوم 24 يونيو 2015 تعادل مع الداخلية صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 30 ديسمبر 2015 فاز على إنبى 2 / 1 بالقاهرة ( مروان محسن ومحمد فتحى )

* يوم 9 مايو 2016 تعادل مع إنبى 2 / 2 بالإسماعيلية ( محمد فتحى ومروان محسن )

* يوم 5 ديسمبر 2016 تعادل مع وادى دجلة 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه )

* يوم 30 ديسمبر 2016 تعادل مع الاتحاد 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد أبو المجد بوشا )

* يوم 15 فبراير 2017 تعادل مع الأهلى صفر / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس

* يوم 27 أكتوبر 2017 فاز على المصرى 2 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية ( محمود متولى من ضربة جزاء ووجيه عبد الحكيم )

* يوم 19 ديسمبر 2017 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء / صلاح أمين فى مرمى فريقه الأسبق )

* يوم 22 يناير 2018 تعادل مع بيراميدز ” الأسيوطى سابقًا ” 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء )

* يوم 11 مايو 2018 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( حسنى عبد ربه )

* يوم 24 أغسطس 2018 فاز على مصر المقاصة 1 / صفر بالإسماعيلية ( ريتشارد بافور )

* يوم 18 سبتمبر 2018 خسر من طلائع الجيش صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 2 أبريل 2019 فاز على المقاولون العرب 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس ( كريم بامبو ومحمود عبد العاطى دونجا )

* يوم 19 ديسمبر 2019 خسر من الأهلى صفر / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

* يوم 26 أكتوبر 2020 خسر من الزمالك 1 / 3 بالقاهرة ( وجيه عبد الحكيم )

* يوم 17 ديسمبر 2020 تعادل مع الإنتاج الحربى 3 / 3 بالإسماعيلية ( عماد حمدى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق )

* يوم 17 فبراير 2021 خسر من الزمالك 1 / 2 بالقاهرة ( شكرى نجيب )

* يوم 2 مايو 2021 فاز على الإنتاج الحربى 2 / صفر بالقاهرة ( شكرى نجيب والأنجولى آرى بابل )

* يوم 19 مايو 2021 خسر من المقاولون العرب صفر / 1 بالقاهرة

كأس مصر ..

* يوم 28 أكتوبر 2013 فاز على النصر القاهرى فى دور ربع النهائى 1 / صفر ( حسنى عبد ربه )

* يوم 15 يوليو 2016 فاز على المصرى فى دور ربع النهائى 2 / صفر ( حسنى عبد ربه 2 )

الإنذارات لـ 36 لاعبًا ..

• 5 إنذارات لعماد حمدى

• 3 إنذارات لحسنى عبد ربه

• إنذارين لكلا من عمر الوحش وإسلام جمال ومحمد فتحى ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وباهر المحمدى ومحمد صادق وحسين السيد ومحمد حسن

• إنذار لكلا من محمد شريف وجمال حسانين وعمر جمال ومحمود حمد وعبد الرحمن حسان ومحمد البعلى وشوقى السعيد وأحمد أبو زيادة وسامح عبد الفضيل والنيجيرى كينيث أيكى ومحمد صبحى والكولومبى دييجو كالديرون وإبراهيم حسن ومحمد الشامى وطارق طه والتونسى لسعد الجزيرى ومحمود البدرى ومحمد هاشم ومحمد بيومى ومدحت فقوسه ومحمود عبد العاطى ” دونجا ” والأنجولى آرى بابل وشكرى نجيب ومحمد عادل ومصطفى فارس وفخر الدين بن يوسف

الطرد لـ 3 لاعبين ..

• الطرد المباشر لمحمد عمار ومروان الصحراوى

• بعد إنذارين لحسين السيد

4 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة المصرى 2017

• فى مباراة طلائع الجيش 2017

• فى مباراة بيراميدز 2018

• فى مباراة المصرى 2018

4 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة الزمالك 2013

• فى مباراة المصرى 2017

• فى مباراة بيراميدز 2018

• فى مباراة المصرى 2018