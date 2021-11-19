شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة المقاولون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة، نظيره المقاولون العرب على ستاد الأهلى والسلام في ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

اسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكابتن عصام عبدالفتاح إدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب للحكم الدولي أحمد الغندور، ويعاون الغندور كل من محمود أبو الرجال وسمير جمال مساعدين والحكم الرابع جلال أحمد ومحمد عباس قابيل حكما للفيديو وعلاء وجدي مساعدا لحكم الفيديو.

وسبق وأدار أحمد الغندور 11 مباراة للأهلى حقق الفوز فى 9 لقاءات منها وتعادل سلبياً فى مباراتين ولم يخسر، فيما أدار للمقاولون العرب 11 مباراة أيضاً فاز فى 3 لقاءات وخسر 4 مباريات وتعادل فى مثلهم.

وسبق وأدار أحمد الغندور مباراة واحدة بين الأهلى والمقاولون فى دوري قبل الموسم الماضى وفاز بها الأهلى 2-0 وأشهر الكارت الأحمر فى وجه رامى ربيعة مدافع المارد الأحمر بعد حصوله على الانذار الثانى.