شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة المقاولون الليلة والان مع تفاصيل الخبر
اسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكابتن عصام عبدالفتاح إدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب للحكم الدولي أحمد الغندور، ويعاون الغندور كل من محمود أبو الرجال وسمير جمال مساعدين والحكم الرابع جلال أحمد ومحمد عباس قابيل حكما للفيديو وعلاء وجدي مساعدا لحكم الفيديو.
وسبق وأدار أحمد الغندور 11 مباراة للأهلى حقق الفوز فى 9 لقاءات منها وتعادل سلبياً فى مباراتين ولم يخسر، فيما أدار للمقاولون العرب 11 مباراة أيضاً فاز فى 3 لقاءات وخسر 4 مباريات وتعادل فى مثلهم.
وسبق وأدار أحمد الغندور مباراة واحدة بين الأهلى والمقاولون فى دوري قبل الموسم الماضى وفاز بها الأهلى 2-0 وأشهر الكارت الأحمر فى وجه رامى ربيعة مدافع المارد الأحمر بعد حصوله على الانذار الثانى.
ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى فيما يفتش ذئاب الجبل عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.
ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاثة مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.