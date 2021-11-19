شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون.. أفشة وبيرسى تاو وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، المقاولون العرب باستاد الاهلى والسلام، فى ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكونا من: "محمد الشناوى، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمد شريف، ومحمد مجدى أفشة".

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى، فيما يفتش ذئاب الجبل عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاث مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز الرابع على التوالي وتدشين بداية مميزة لاستعادة اللقب الذى فقده الاهلى في الموسم الأخير لصالح الزمالك ، واستعد الأهلي بخوض مباراة ودية للاطمئنان على البدلاء ضد منية سمنود وفاز بنتيجة (7-1)، حيث يعول على أبرز نجومه وخصوصا محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو، ويخشى نغمة الاجهاد الذى سيطر على لاعبيه الدوليين العائدين للتدريبات منذ 48 ساعة فقط.