شكرا لقرائتكم خبر عن سيف تيرى مهاجم فاركو يجرى جراحة الرباط الصليبى الأسبوع المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى السودانى سيف تيرى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو ، جراحة الرباط الصليبى الأسبوع المقبل بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده أثناء مباراة منتخب المغرب فى إطار الخامسة عن المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وعاد سيف تيرى إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي لفاركو، وتلقى اللاعب دعم ومساندة جميع زملائه، كما حرص مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق على الاجتماع معه للتعرف على تفاصيل إصابته ودعمه معنوياً حتى يستعيد فورمته الفنية والبدنية في أسرع وقت.

وانضم سيف تيري إلى صفوف فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 سنوات قادمًا من صفوف نادى المريخ السوداني.









فى سياق أخر، أعرب مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن سعادته بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدفين نظيفين وحصد أول ثلاث نقاط لفريقه في مشوار بطولة الدوري الممتاز.

وقال مجدي عبدالعاطي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة اجتهدنا في الثلاث مباريات الماضية ولم نكن نستحق الخسارة وعلي الاقل كنا نستحق الحصول على نقطتين لكن التوفبق كان غائب عن الفريق.

وأضاف المدير الفني لفاركو تعاملنا خلال الفترة الماضية على الاخطاء خاصة تذبذب اداء الفريق خلال الشوط الثاني.

وأوضح أن حالة الطرد الذي حصل عليها لاعب فاركو جعل اللاعبين يبذلون مجهود كبير موضحا أن المباراة توحد بها مكاسب عديدة.

وأشار مجدي عبدالعاطي ان الفوز بمباراة المقاصة وحصد الثلاث نقاط سيكون بداية قوية للفريق وبداية خير ونحقق المركز اللي نفسنا نحققه.

واختتم مجدي عبدالعاطي تصريحاته قائلا " تذبذب ادا الفريق في الشوط الثاني كان ذهنيا وليس بدنيا خاصة عندما نستقبل اهداف لاننا كنا بنضغط الفرق حتى النهاية.