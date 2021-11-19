الامارات | اللجنة المؤقتة في الزمالك تُنهي مهمتها بخبر سار

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المؤقتة في الزمالك تُنهي مهمتها بخبر سار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتربت اللجنة المؤقتة في نادي الزمالك من إعلان تمديد عقد حارس المرمى الدولي محمد أبوجبل لثلاثة مواسم قادمة تبدأ من موسم 2022-2023، وذلك قبل ساعات من انهاء عملها بعد ثلاثة أيام.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التوقيع مع أبوجبل يوم السبت أو الاحد على أقصى تقدير، بعد ان تم الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالعقد.

وكانت اللجنة المؤقتة قد نجحت في تمديد عقد الثنائي عبدالله جمعة وأمام عاشور حتى صيف 2025.

وقالت مصادر داخل نادي الزمالك إن رئيس اللجنة المؤقتة حسين لبيب عمل في الأيام الماضية على حسم ملف تجديد عقود أكثر من لاعب قبل إنهاء مهمته رسميا مع النادي، لترفع من أسهمه في الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات التي ستجرى في يناير المقبلة، بعدما قرر بشكل رسمي خوض الانتخابات بقائمة انتهى من تشكيل مُعظم أفرادها.

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