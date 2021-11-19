الامارات | محمد صلاح يستغل "هاتريك" مباراة مانشستر يونايتد: "الرفق بالحيوان واجب" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستغل "هاتريك" مباراة مانشستر يونايتد: "الرفق بالحيوان واجب" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن تبرعه بالقميص الذي ارتداه خلال الفوز التاريخي لفريقه على حساب غريمه مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل الشهر الماضي.

وقال صلاح عبر حسابه في "تويتر": "الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان.. عشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر 2021 فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر.. هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريباً".

وكان محمد صلاح قد سجل "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد بقيادة نجمه الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

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