بوكيتينو: تدريب باريس سان جيرمان مهمة غير هينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إن قيادة الفريق الباريسي الذي يضم ”أفضل اللاعبين على مستوى العالم“ مهمة غير هينة لأن الأمر يتضمن التعامل مع عواطف اللاعبين وجوانب أخرى مختلفة تحيط بهم.



وتولى الأرجنتيني بوكيتينو تدريب النادي الفرنسي مطلع العام الحالي أملا في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للعبة الشعبية للمرة الأولى.

ويملك باريس سان جيرمان خيارات هجومية عديدة في ظل وجود الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي والنجم البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى جانب صانع اللعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي وجوليان دراكسلر ما قد يشكل صداعا للمدرب عند اختيار التشكيلة في كل أسبوع.

ونقلت صحيفة ”ليكيب“ الرياضية الفرنسية عن بوكيتينو قوله: ”العمل يتضمن التعامل مع عواطف اللاعبين.. وكل شخص له عالم مختلف عن الآخر على المستويين الشخصي والمهني“.

وأضاف: ”أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للطاقم الفني هو العمل على تحقيق التوازن في التعاطي مع هذه الجوانب المختلفة“.

وتابع بوكيتينو: ”علينا أن ندرك أننا نتعامل مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم وأيضا أسرهم والتغطية الإعلامية المحيطة بهم وجمهورهم، هذه مهمة ليست هينة“.

وينفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي الأول متفوقا بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه وسيلتقي في ملعبه مع نانت غدا السبت.

وفشل باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي كما ودع دوري الأبطال في الدور قبل النهائي.

وأردف بوكيتينو: ”في باريس سان جيرمان أنت مطالب بالفوز، بالفوز بدوري الأبطال والدوري المحلي والكأس وبجميع المباريات.. جئنا إلى هنا للاندماج والفوز..“.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي وفي رصيده 34 نقطة من 13 مباراة ويتقدم بـ10 نقاط عن ملاحقه لانس، في حين حصد باريس سان جيرمان 8 نقاط في 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، ويتأخر بنقطة عن مانشستر سيتي.

ويلعب باريس سان جيرمان مع نانت يوم السبت، ويحل ضيفا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء، ثم سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.