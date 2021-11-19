شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد فى انتخابات الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، فى الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة، الجمعية العمومية العادية، لمناقشة جدول الأعمال الذى تنص عليه لائحة النظام الأساسى للاتحاد، ويتخللها انتخاب مجلس إدارة جديد يدير اللعبة حتى 2024، ويتنافس على مقاعد المجلس الذى يضم تسعة مقاعد، 18مرشحا فى المناصب المختلفة، منهم ستة منافسين فى كل من الرئاسة والنائب وأمانة الصندوق، بواقع منافسين اثنين على حده فى كل منصب، لاختيار ثلاثة مرشحين منهم، و12 منافسا فى العضوية لاختيار ستة أعضاء.

وتبدو المنافسة على رئاسة الاتحاد بين شريف الشمرلى وياسر قمر، فالأول محاضر دولى له خبراته فى مجالات التدريب المحلى والدولى، والدراسات الدولية والإقليمية والأفريقية، ويخوض ياسر قمر الانتخابات على نفس المنصب، حيث مارس اللعبة فى نادى الجزيرة ولديه خبرات إدارية كبيرة، وعلى منصب النائب تتنافس هناء حمزة مع أحمد عبد الدايم، وعلى منصب أمانة الصندوق المنافسة بين هويدا مندى وعمرو مخلوف.

وتعد فرص أحمد الشموتى، والدكتور محمود الفقى، والعقيد تانر بيبرس، والمحاسب شوكت صابر وعمرو طه قوية فى العضوية، وينافسهم وائل قنديل ويوسف حسن وعايدة إسماعيل وأحمد الشناوى وخالد أبوالمعاطى وحاتم شعلان ومحمد فرج .

ويشرف على الانتخابات أحد المستشارين، ومعه مشرفون من اللجنة الأوليمبية، ومراقبين من وزارة الشباب والرياضة، وتمسكت اللجنة الأوليمبية بإقامة الانتخابات فى موعدها اليوم رغم محاولات تأجيلها لوقت لاحق .