أروابارينا يتحدث لمصراوي عن تجربته مع بيراميدز وتعامله مع رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد رجب:

هو واحد من أبرز المدربين الذين دربوا في الخليج، مسيرته مع الوصل كانت البداية وبعدها إلى الريان القطري ولكنه لم يستمر كثيراً، ثم تولى تدريب بيراميدز العام الماضي، ضيفنا هو رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز السابق الذي يتحدث عن الدوري المصري، وتجربته مع بيراميدز، ويختار أفضل مدرب في الدوري المصري ويختار أفضل اللاعبين المتواجدين في الأهلي والزمالك.

النصر السعودي عرض عليك تدريب الفريق لكنك رفضت، ما سبب ذلك؟

أجريت محادثتين بالفيديو مع إدارة النصر السعودي، وكان كلا اللقاءين عبارة عن معرفة وجهة نظري عن الفريق واللاعبين بشكل عام، وإعطاء رأيي عن نقاط القوة والضعف، والأشياء التي يجب علينا تحسينها، إدارة النصر تحدثت معي عن أهداف الفريق عن المدى القصير، والبعيد. لكننا لم نتوصل إلى اتفاق على الجانب المادي ومدة العقد.

إذا قرر النصر السعودي تقديم عرض آخر، هل ستوافق على ذلك؟

دائمًا استمع إلى المقترحات من قبل الأندية، طالما أنها جادة ورسمية، شرف كبير لي أن يفكر أي نادي باسمي، وخاصة عندما يكون هناك فريق بحجم النصر السعودي، وإذا كان هناك اقتراح آخر، سأقوم بتحليله كما فعلت سابقًا.

تواجدت في الإمارات خلال الفترة الأخيرة، ما رأيك في مستوى المنتخب، وهل المنتخب قادر على التأهل لكأس العالم؟

من وجهة نظري، المنتخب الإماراتي يملك اللاعبين أصحاب المواهب وذوي الخبرة، والشباب والواعدين، هم يحتاجون فقط إلى مزيد من التنظيم والهدوء بالطريقة التي يلعبون بها. بالتأكيد ليس مستحيلاً الصعود إلى كأس العالم رغم صعوبة الموقف، هو هدف كبير يسعون إليه.

لماذا رفضت تدريب المنتخب الإماراتي، عندما كنت مدربا لبيراميدز؟

لقد سمعت هذا السؤال من قبل، وأود توضيحه للجميع، لم يكن هناك عرضًا لتدريب المنتخب الإماراتي، بالنسبة لي هذا الأمر سيكون شرفًا كبيرًا، ولكنني أوضح للجميع، أنني لم أتلق أي عرضًا أبدًا لتدريب المنتخب.

لماذا ودع بيراميدز بطولة كأس الكونفدرالية من نصف النهائي؟

أنا مدرب ونحن كفريق تدريبي، نحب النقد الإيجابي، وهذا يعد الأفضل بالنسبة لي ولفريقي. من الواضح أنه كانت هناك أسباب رياضية لعدم تحقيق الكأس، فريقي كان يريد المنافسة والقتال على اللقب، ولكن في النهاية ولسوء الحظ. بعد تقديم مباراتين جيدتين للغاية على الجانب التكتيكي، مع خصم يتمتع بخبرة أكبر ويعيش لحظات مميزة، لقد أتيحت لنا فرصتين لتسجيل ركلة جزاء، ولعب المباراة النهائية، ولكننا لم نوفق وبالتالي فقدنا فرصة الوصول للنهائي.

كيف تقيم تجربتك مع بيراميدز؟

أنا لست من نوعية المدربين الذين يحبون التحدث علنًا عن أدائهم. هناك أشخاص مؤهلون لفعل هذا الأمور، كما قلت من قبل. أنا أنتقد نفسي، وأحاول دائمًا تحسين فريق العمل لدي.

هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز قالي في حوار تلفزيوني الاسبوع الماضي، أنك مدرب مميز فنيا، ولكنك لم تتعامل جيدا مع اللاعبين على المستوى الشخصي، ما تعليقك على هذا الأمر؟

لا أعرف ما قاله هاني سعيد، ولا أعتقد أن هذا هو المكان المناسب للرد، شعرت بالرضا في النادي مع الجميع داخل النادي مع عمال غرفة الملابس والسائقين والطاقم الفني، أتحدث عن كرة القدم فقط، كنت أتحدث مع عمرو بسيوني، ممدوح عيد، محمود فتح الله، لقد كانت علاقتنا جيدة، لقد دعموني، وكنت أتحدث معهم في القرارات، وأعطيتهم رأيي في هذه الأمور بخصوصية. يجب أن أكون شخصًا محترفًا وجادًا.

هل كانت هناك مشاكل على شارة القيادة في بيراميدز؟

لم تكن هناك مشكلة بخصوص شارة الكابتن. كنت أعلم أنهم كانوا يتحدثون عن ذلك في الصحافة وفي النادي أكثر مما يتحدثون عن الفريق. علاوة على ذلك، هم يلعبون كرة القدم منذ فترة طويلة. على مدار العديد من السنوات، ارتداء شارة القيادة لا تعاني أن هذا اللاعب هو قائد الفريق، هناك العديد من اللاعبين هم قادة بسبب شخصيتهم وآخرون بسبب صفاتهم الكروية، وآخرون لأنهم لاعبون محترفون، والعديد من هذه الأمور في الفريق. هناك خصائص مختلفة.

كيف تعاملت مع رمضان صبحي والضغط الكبير، وماذا ينقصه للاحتراف أوروبيا؟

رمضان صبحي لاعب رائع لديه خصائص لا يتمتع بها الكثير من اللاعبين، بصرف النظر عن كونه محترفًا رائعًا. لقد وجدت شخصًا يتمتع بقدر كبير من الانتماء للنادي ويحاول دائمًا التحسن. أما عما ينقصه للعودة إلى أوروبا، فهو يحتاج لفريق يلعب كرة القدم التي تناسبه، ومدرب يعرف جيدًا كيف يأخذ منه أفضل الأشياء.