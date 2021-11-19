بعد صلاح.. نجوم "باعوا قمصانهم" لأعمال الخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مصدر إلهام للعالم سواء في المجال الرياضي أو الإنساني بما يقدم داخل وخارج الملعب.

في لفته إنسانية كان صلاح قرر طرح قميصه الذي خاض به مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في مزاد، لدعم إحدى جمعيات الرفق بالحيوان في مصر.

ووقع اختيار صلاح على القميص الذي سجل به ثلاثية "هاتريك" في شباك الشياطين الحمر، ليقود فريقه حينها للفوز بخماسية دون رد داخل مسرح الأحلام.

وبعد تبرع صلاح بقميصه يستعرض الخليج 365 أبرز النجوم الذين تبرعوا بقمصانهم للأعمال الخيرية.

توني كروس يدعم الأطفال المرضى والمعاقين

توني كروس لاعب ريال مدريد، قرر بيع القميص الذي خاض به مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في إياب كأس السوبر الإسبانية 2017، وكذلك الميدالية التي حصل عليها، والتبرع بقيمتهما للأعمال الخيرية.

لم تكن المرة الأولى وكان كروس اتخذ الخطوة ذاتها، وقرر بيع القميص الذي ارتداه في مباراة فريقه أمام يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017، والتي انتهت بفوز الريال (4-1)، وتبرع بقيمته للأعمال الخيرية.

بيكيه يدعم مستشفى مرضى النخاع

جيرارد بيكيه نجم برشلونة الإسباني طرح حذائه وقميصه الخاص في ى مزاد علني وتوجيه قيمته للأعمال الخيرية، مؤكدًا أنه يرغب فى أن يتم التبرع بالقيمة التى ستنتج عن بيع حذائه وقميصه الخاص لصالح المستشفى الذى تعمل به والدته، والمتخصصة فى إعادة تأهيل مرضى النخاع.

5200 دولار قيمة قميص طارق حامد للأعمال الخيرية

قرر طارق حامد لاعب وسط الزمالك طرح قميصه في مباراة الأهلي بكأس السوبر المصري 2019، في مزاد علني من أجل التبرع بالمبلج للأعمال الخيرية.

ووصل قيمة المزاد إلى 5200 دولار تبرع بهم طارق حامد لصالح مستشفى مرسال للأطفال الخيرية.