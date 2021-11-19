النجم الساحلي يرسل وفدا لإنهاء أزمة كوليبالي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه

يصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة وفد من نادي النجم الساحلي التونسي، للاجتماع مع إدارة الأهلي لبحث حل أزمة مستحقات الإيفواري سليماني كوليبالي، الذي فسخ عقده مع القلعة الحمراء من طرف واحد في وقت سابق.

وتقدمت إدارة الأهلي بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مصحوبة بصورة من التعاقد وملف كامل عن القضية، وتفنيد لمزاعم اللاعب، ليحصل النادي على حكم بتغريم اللاعب مليون و400 ألف دولار أمريكي.

وجدد الأهلي شكواه إلى الفيفا بعد انضمام كوليبالي إلى النجم الساحلي، ليتم تغريم اللاعب وناديه الجديد المبلغ نفسه، بجانب غرامة 15% للتأخير.

وقال مصدر داخل الأهلي إن مسئولا بالنجم الساحلي أجرى اتصالا بمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، وطلب منه إنهاء الأزمة، ووافق "بيبو" شريطة ألا يتم خصم أي مستحقات لأنها تعد "أموال عامة" حسب وصفه.

ومن المقرر أن يصل وفد من النجم الساحلي، برئاسة ماهر القروي رئيس النادي التونسي، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى الأرجح يوم 22 نوفمبر الحالي، للتفاوض مع مسئولي الأهلي لإنهاء الأزمة تجنبا لإيقاف قيد صفقات جديدة في يناير.

يذكر أن النجم الساحلي طلب تسوية الأزمة قبل عدة أشهر، ووافق مسئولي الأهلي في ضوء العلاقة الجيدة التي تربط القلعة الحمراء بالأندية التونسية بوجه عام والنجم الساحلي بشكل خاص.

لكن في ظل عدم التزام النجم بدفع الأقساط في المواعيد التي تم الاتفاق عليها، ذهب الأهلي للمرة الثالثة للفيفا، الذي ألزم النجم بدفع المستحقات للقلعة الحمراء، وإيقاف كوليبالي، ومنع النادي من قيد اللاعبين لحين انتهاء الأزمة.

ورفضت المحكمة الرياضية الدولية في يونيو الماضي الاستئناف المقدم من النجم الساحلي واللاعب وأيدت قرار الفيفا بدفع مليون و400 ألف دولار لصالح الأهلي، مع إضافة غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 على العقوبة الموقعة مسبقا.

