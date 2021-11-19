شكوك حول بقاء أليجري مع يوفنتوس.. ومباراة لاتسيو الفرصة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أصبح مستقبل ماسيميليانو أليجري مع يوفنتوس الإيطالي مهدد، خاصة بعد تراجع نتائج الفريق بشكل عام.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة لاتسيو غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

وتعد ولاية أليجري الثانية مع اليوفنتوس ليست ناجحة حتى الآن حيث فشل في تحقيق الفوز بأول أربع جولات بالدوري الإيطالي لأول مرة خلال 60 عاما.

وقال بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس في تصريحات لموقع فوتبول إيطاليا: "المستقبل يبقى كما هو دائما، ولد يوفنتوس ليفوز، حاولنا بناء الحاضر والمستقبل بالنادي واعتقد أننا في بداية مرحلة التوصل إلى مزيج مناسب للاستمرار في الانتصارات".

وفي حالة تحقيق أي نتيجة غير الفوز سيتأزم وضع يوفنتوس في جدول الترتيب، حيث سيبتعد عن صراع القمة بين نابولي وميلان إلى 17 نقطة، مما سيثير الغموض حول مستقبل أليجري مع الفريق.

وسيكون ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو الحالي، وآخر مدرب حقق لقب الدوري مع يوفنتوس، الأكثر سعادة بتعميق جراح ناديه السابق خاصة أن فريقه يحتل المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، من 5 فوز، و3 تعادلات و4 هزائم، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ميلان ونابولي.