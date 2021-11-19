إبراهيم حسن: كيروش "يذبح القطة للشعب" مثل جوزيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب إبراهيم حسن، مدير الكرة بالاتحاد السكندري، عن عدم رضاه بالأداء الذي يقدمه منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، مشيرا إلى أنه تعلَّم "ذبح القطة" من مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للأهلي.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور" مساء الخميس: "أين الأداء الذي قدمه منتخب مصر مع كيروش؟ كانوا تركوا حسام البدري، هل هي دولارات (على الفاضي)؟".

وأضاف: "هذا الرجل اجتمع به كل مانويل جوزيه ونيلو فينجادا وقالوا له (إدبح للشعب القطة مثلما فعل جوزيه في مصر)، عندما عاد للأهلي بعد فشله في المرة الأولى (كان واخد حقنة التطعيم صح) لكيفية التعامل مع الإعلام والرأي العام".

وتابع: "كيروش (بيعمل أي حاجة في أي حاجة)، هل هناك مدرب ولو كان مبتدئا أن يدفع بأربعة لاعبين رأس حربة في خط الهجوم؟ أين رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر وأحمد سيد زيزو من الانضمام للمنتخب؟".

وأكمل: "لا أرى أي جديد يقدمه المنتخب مع كيروش، فزنا على الجابون في المباراة الأخيرة بضربة جزاء وهدف بالنيران الصديقة، أما عن ليبيا مع احترامي لهم من الجيد أن لديهم ملعب بعد الظروف الصعبة التي مروا بها".

وأتم مدير الكرة بالاتحاد السكندري: "واجهنا أسهل المنتخبات في مرحلة المجموعات، (أجيبلك إيه تاني هفَّصلك فرقة تلاعبها في المرحلة النهائية)، علينا الاستعداد الآن بدلا من الصلاة والدعوات، من المفترض أنك منتخب مصر والمنتخبات التسعة الأخرى تصلي حتى لا يقعوا معنا في القرعة".