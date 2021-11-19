تقارير تكشف.. كم تقدر ثروة محمد صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن ثروة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تقدر بنحو 90 مليون دولار، بما يعادل 66.9 مليون جنيه إسترليني، مشيرةً إلى أنه بين نجوم الرياضة الأعلى أجرا في 2021.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن نجم ليفربول يحتل خامس أعلى لاعب كرة قدم أجراً في العالم ، براتب سنوي يصل إلى 10.4 مليون جنيه إسترليني، وما يرتفع إلى 18.3 مليون جنيه إسترليني بالمكافآت والحوافز الأخرى.

وأضافت الصحيفة أن صلاح يجني 11.7 مليون جنيه إسترليني سنويا من الرعاية بعيدا عن نادي ليفربول.

ولفتت إلى أن عقد صلاح الحالي مع ليفربول، والذي وقع عليه في 2018 وينتهي في 2023، يحصل من خلاله على راتب سنوي قدره 10.4 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأوضحت أن اسم صلاح يرتبط أيضًا بعقود رعاية مع شركة "أديداس" الألمانية، وشركة المشروبات الغازية "بيبسي"، وشركة الاتصالات العالمية "فودافون"، وشركة النقل الأمريكية "أوبر"، وشركة تصنيع الهواتف المحمولة الصينية "أوبو".

وأتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن النجم المصري يمتلك 73 مليون متابع عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنستجرام وتويتر، مما يزيد من الأموال التي يحصدها مقابل نشر أي إعلان عبر حساباته الرسمية.