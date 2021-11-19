كلوب يتحدث عن تعيين جيرارد مدربًا لأستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، سعادته بتعيين ستيفين جيرارد أسطورة الريدز، كمدير فني لفريق أستون فيلا.

وقال كلوب في تصريحات على موقع ليفربول: "أنا سعيد حقًا من أجله، أعلم جيدًا أنه يحب وجود في رينجرز، ولكن عند الحديث عن الدوري الإنجليزي الأمور تختلف، وخاصة عند توليه مهمة تدريب فريق كبير مثل أستون فيلا، يمكنني الشعور بحماس جيرارد الآن".

وتابع المدير الفني للفيربول: "من الآن سأشاهد مباريات أستون فيلا بتركيز كبير، عندما نواجه هذا الفريق الأمر سيكون مختلف في وجود جيرارد، لذلك يجب ترك المشاعر خارج الملعب قبل المباراة".

وأردف: "أسابيع قليلة تفصلنا عن مواجهة بعضنا البعض، أنا أتطلع إلى تلك المواجهة حقًا، ستكون ختلفة جدًا هذه المرة".

ويذكر أن جيرارد تولى مهمة تدريب أستون فيلا هي التجربة الثانية له في التدريب، بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها على رأس القيادة الفنية مع جلاسكو رينجرز.