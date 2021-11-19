شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب "حلول" النجم الساحلى لإنهاء أزمة كوليبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي العرض الذى سيُقدمه نظراؤهم فى النجم الساحلي خلال الجلسة المرتقبة بينهما الأسبوع المقبل لإنهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي. ووافق الأهلي منذ أيام على استقبال وفد من النجم الساحلي خلال الايام المقبلة من أجل التوصل لاتفاق نهائي وحاسم بشأن قضية كوليبالي الذي هرب من الأهلي قبل أربع سنوات ورحل لعدة أندية قبل أن يستقر به المطاف في النجم الساحلي.

وحصل الأهلي عل عدة أحكام نهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية "كاس" بالحصول على الغرامة التى سبق وتم توقيعها على اللاعب والنجم الساحلي معاً وقيمتها مليون و400 ألف دولار، بجانب فوائد هذه الغرامة على خلفية هروب اللاعب من الأهلي في مايو 2017.

ويتطلع الأهلي للوصل إلى حل نهائي مع الساحلي لتحصيل قيمة الغرامة وفوائدها بعدما تقاعس النجم عن التسديد لأكثر من عامين الأمر الذي جعل الأهلي يحصل على حكم بمنعه من ضم لاعبين جدد.