شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش مشواره فى بطولة كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان.

وفى الجولة الثانية، سيلتقي منتخب مصر، مع السودان يوم 4 ديسمبر، على أن يختتم المنتخب منافسات دور المجموعات، بمواجهة الجزائر، يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي حال التأهل إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلا من المغرب والسعودية والأردن وفلسطين.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر إقامة بطولة كأس العرب 2021 على نفس الملاعب التي ستستقبل نهائيات كأس العالم 2022.

ويرسل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للفراعنة فى بطولة كأس العرب، وتضم 23 لاعبا من أصل 35 لاعبا فى القائمة المبدئية التى تم إرسالها فى أكتوبر الماضى.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة الفراعنة المبدئية لكأس العرب، وضمت كلا من: محمد بسام ومحمد أبو جبل ومحمد الشناوي ومحمد صبحي فى حراسة المرمى، والدفاع: أحمد فتوح وأيمن اشرف ومحمد حمدي وحسين السيد ومحمود الونش وياسر ابراهيم. محمود علاء وعلي جبر وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد هاني، ولاعبو الوسط: طارق حامد ومهند لاشين وحمدي فتحي وعمرو السولية ونبيل عماد دونجا ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وصلاح محسن وأحمد رفعت وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومصطفى فتحي، والمهاجمون: محمد شريف وأحمد سمير وحسام حسن.