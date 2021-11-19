شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا مصريا يشاركون فى ختام البطولة العربية للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الجمعة منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق، والتي تقام منافساتها بمنطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 8 دول، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وتبدأ منافسات اليوم الختامي للبطولة بسباق الفردى العام لفئة الناشئين، ويشارك فيه 45 لاعبا من بينهم 6 لاعبين يمثلون منتخب مصر وهم: سيد أحمد حسين ومحمد إبراهيم وعمر السعيد عبد الفتاح ونادر على وعمر نصر الدين وعمرو أحمد، ويمثل باقي اللاعبين منتخبات الإمارات والأردن والجزائر والسعودية والمغرب وعمان والكويت وليبيا واليمن.

ويقام اليوم أيضا سباق الفردي العام لفئة الكبار وتحت 23 سنة بمشاركة 52 لاعبا، ويمثل منتخب مصر في هذا السباق 6 لاعبين هم: يوسف أحمد ذكي وأحمد خالد وعاصم الحسين ومحمد فرج عايش وزياد محمد وحسن محمد، ويمثل باقي اللاعبين منتخبات الإمارات والأردن والجزائر والسعودية والمغرب وعمان وقطر والكويت والبحرين.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتسليم اللاعبين الفائزين الميداليات عقب انتهاء كل سباق، وذلك بمشاركة المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات وعدد من مسئولي وقيادات الاتحادين العربي والمصري.