شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات من دفتر مواجهات عماد النحاس أمام الأهلى قبل صدام المقاولون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى، فيما يسعى ذئاب الجبل للعودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

1_كان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعباً مُتميزاً، بزغت نجوميته وترعرعت فى قلعة الدراويش وصنع المجد فى القلعة الحمراء برفقة الجيل الذهبي للأهلي بقيادة تريكة وبركات ومتعب وجمعة وشوقي ومعوض تحت قيادة الساحر البرتغالي مانويل جوزيه.

2_بدأ عماد النحاس رحلته فى التدريب بهدوء، كما كانت تجربته الرائعة فى المستطيل الأخضر كلاعب، قاد عدة أندية تدريجياً وفرض نفسه بشكل رائع على الساحة التدريبية دون أحاديث صاخبة أو مشاجرات مع هذا وذلك أو انتقاد حكم من أجل الحصول على "شو إعلامي".

3_قاد عماد النحاس فريق المقاولون العرب منذ موسم (2018 - 2019)، نجح في إعادة ذئاب الجبل للمشاركات الأفريقية بعد طول غياب.

4_واجه النحاس الأهلى "مدرباً" فى 12 مباراة ليصبح صدام الليلة هو اللقاء الثالث عشر بين الطرفين، وفاز النحاس مرة وحيدة وتعادل مرة أيضاً وخسر 10 مواجهات، وسجلت فرق النحاس فى شباك الأهلى 8 أهداف بينما تلقت 27 هدفا.

5_الفوز الوحيد للنحاس على حساب الأهلى كان مع المقاولون العرب الموسم قبل الماضى بهدف دون رد، بينما كان التعادل الإيجابى 1-1 حينما كان مدرباً للشرقية، وكان ذلك في الدور الثاني من موسم 2016-2017.

6_انتهت آخر مباراة بين الأهلى والنحاس بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهم صلاح محسن ومحمد شريف فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالجولة 26 للمسابقة على ستاد بتروسبورت فى 8 يوليو 2021.