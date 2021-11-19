شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يرفض عرضا جديدا من بيراميدز للتجديد ويتمسك بالانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد حمدى، نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، عرضاً جديداً من ناديه بشأن تجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المقرر أن يعقد مسئولو بيراميدز أكثر من جلسه أخرى لإقناع محمد حمدى بالبقاء والتجديد، خاصة أنه ظهير أيسر الفريق الأساسى ويتواجد بشكل دائم فى قائمة منتخبنا الوطنى بفضل مشاركته المستمرة.

ويغرى مسئولو بيراميدز محمد حمدي برفع راتبه مؤكدين له أن فرص لعبه فى الأهلى ستتقلص بشكل كبير فى ظل تواجد التونسى على معلول، والذى يحجز مكاناً أساسياً فى الأهلى منذ انتقاله للفريق الأحمر من الصفاقسى التونسى موسم 2016.

واجتمع محمد حمدى مع أحد المسئولين الكبار فى الأهلي، شهدت توقيع الأخير على عقد مبدئى مع الفريق الأحمر، ويرفض الأهلى الإعلان عن توقيع اللاعب فى الوقت الحالى لعدم قدوم الوقت القانونى للتوقيع، وكان محمد حمدى لاعباً ناشئاً فى الأهلى قبل أن يرحل مجاناً ويستقر به الحال فى بيراميدز.

ويرغب الأهلى فى تدعيم الجبهة اليسرى، رغم النجاح فى تجديد عقد على معلول لمدة موسمين، ولكن هناك رغبة فى توفير لاعب آخر على مستوى جيد فى ظل عدم الاقتناع بمستوى محمود وحيد الظهير الأيسر البديل فى القائمة الحمراء.