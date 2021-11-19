شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلى.. بن شرقى وزيزو وعمر السعيد بالهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بنظيره الإسماعيلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الجمعة، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويراهن الزمالك على نجومه وخصوصا أحمد السيد زيزو الجناح الأيمن ومصطفى فتحي وإمام عاشور وطارق حامد، ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاسماعيلى مكون من :" محمد أبو جبل وحمزة المثلوثى ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد فتوح وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وعمر السعيد".

ويفتش الفارس الأبيض عن العودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الاهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولى فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يقبع الاسماعيلى بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث بالمسابقة وتلقت شباكه سبعة أهداف وسجل هدف وحيد.