الامارات | الزمالك يكرر سيناريو رمضان صبحي مع بن شرقي

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكرر سيناريو رمضان صبحي مع بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الامارات اليوم" أن إدارة نادي الزمالك بصدد إجراء جولة أخيرة من المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، عقب مباراة الإسماعيلي المقررة اليوم في الدوري، لحسم مسألة تجديد عقده مع النادي من عدمه.

ووضعت إدارة الزمالك كافة الاحتمالات أمامها في قضية "بن شرقي"، والتي شغلت جماهير الفريق على مدار الأشهر القليلة الماضية، اذ ينوى مسؤولو الزمالك في حالة فشل المفاوضات اصدار بيان رسمي لإعلام جماهير النادي بما قامت به من مجهودات لإقناع اللاعب بالتجديد على نفس الطريقة، التي قام بها الأهلي عقب فشله في تجديد عقد لاعبه رمضان صبحي.

وكانت إدارة الزمالك وافقت على كافة شروط بن شرقي لتمديد عقده، فيما اعترضت على الشرط الجزائي الذي يتمسك اللاعب بوضعه في العقد، بدفع 500 ألف دولار للرحيل عن النادي في أي وقت، اذ تطالب إدارة الزمالك برفع قيمة الشرط الجزائي إلى مليوني دولار، وهو ما يرفضه اللاعب ووكيل أعماله.

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