شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتلقى موافقة لإجراء تعديلات فى قائمته الأولية لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة موافقة من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب على إجراء تعديلات على القائمة الأولية لمنتخب مصر المشاركة فى بطولة كأس العرب التى تقام فى قطر فى الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى وقت سابق، طلبا للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بإجراء تعديل على القائمة المبدئية للمنتخب الوطني في البطولة التى سيتم اختيار القائمة النهائية منها اليوم الجمعة 19 من الشهر الجارى. جاء في طلب الاتحاد المصري أنه تفاديا لتضارب المواعيد بين البطولة والكونفدرالية الأفريقية التي يخوض خلالها ناديا بيراميدز والمصري المصريان مباراتين يوم 5 ديسمبر المقبل، ويحتاج كل منها خلالهما عددًا من اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب بالبطولة التي تقام بالدوحة في الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى 18 منه.

ويرسل اليوم الجمعة الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، القائمة النهائية للفراعنة فى بطولة كأس العرب، وتضم القائمة النهائية للفراعنة فى كأس العرب 23 لاعبا، من أصل 35 لاعبا فى القائمة المبدئية التى تم إرسالها فى أكتوبر الماضى.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة الفراعنة المبدئية لكأس العرب، وضمت كلا من: محمد بسام ومحمد أبو جبل ومحمد الشناوي ومحمد صبحي فى حراسة المرمى، والدفاع: أحمد فتوح وأيمن اشرف ومحمد حمدي وحسين السيد ومحمود الونش وياسر ابراهيم. محمود علاء وعلي جبر وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد هاني، ولاعبو الوسط: طارق حامد ومهند لاشين وحمدي فتحي وعمرو السولية ونبيل عماد دونجا ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وصلاح محسن وأحمد رفعت وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومصطفى فتحي، والمهاجمون: محمد شريف وأحمد سمير وحسام حسن.

ويستهل المنتخب الوطنى، الذي يقودة كيروش، مشواره في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان.