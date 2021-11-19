شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى محمد صلاح.. بازل السويسري يتابع أفشة تمهيداً لضمه من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد الدورى المصرى مجرد مسابقة عادية لمسئولى بازل السويسرى بعد نجاحهم قبل 9 سنوات فى ضم أهم صفقة فى تاريخ النادى، بتعاقدهم مع الفرعون المصرى محمد صلاح قادماً من المقاولون العرب، ليكتب تاريخاً من الإنجازات مع النادى ويكون سببا رئيسيا فى رفع أسهم النادى قبل أن ينتقل للعديد من الأندية الأوربية ويستقر به الحال فى العملاق الأنجليزى ليفربول.

ويتابع مسئولو بازل الدورى المصرى عن كثب أملاً فى التعاقد مع صلاح جديد، وبالفعل دخل النادى فى مفاوضات مع أكثر من لاعب مصرى فى وقت سابق، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، ويعد أحدث المصريين المطلوبين فى بازل السويسرى محمد مجدى أفشة نجم الأهلى ومنتخبنا الوطنى حيث نال اللاعب إعجاب إدارة النادى، وإن كانت المفاوضات لن تكون سهلة بين الطرفين.

وتكمن صعوبة إتمام الصفقة فى رفض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الاستغناء عن افشة نظراً لكونه واحدا من أهم أعمدة الفريق ولرغبة المدرب فى تحقيق البطولات هذا الموسم، سواء على المستوى المحلى أو القاري.

ولا يعد موسيمانى العقبة الوحيدة أمام رحيل افشة ولكن الأسباب المادية ستحول أيضاً دون إتمام الصفقة حيث أنه فى حالة موافقة الأهلى الصعبة على بيع أفشة فلن يكون ذلك بمبلغ أقل من 10 ملايين دولار، وهو الرقم الذى يفوق القدرات المادية لنادى بازل.